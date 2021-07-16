Burak Elmas: Galatasaray’da oynamak istemeyene talip olmayız

Dört büyük kulüp başkanının Haberturk'teki buluşmasında Beşiktaş'ın patronu Ahmet Nur Çebi “Birbirimizin ilgilendiği oyuncularla ilgilenip fiyat artırmanın anlamı yok. Dünyada onbinlerce futbolcu oynuyor. Her birimize bir futbolcu düşer. Bu konuda Ali (Koç) Bey'den gördüğüm destek için teşekkür ediyorum. Burak (Elmas) Bey de yeni geldi. Aynısı olur diye ümit ediyorum” diyerek, Galatasaray'a üstü kapalı mesaj göndermişti.

Elmas bu sözler üzerine SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Biz sadece Galatasaray'da oynamak isteyenlerle ilgileniriz” dedi. Elmas bu açıklama ile ‘Ben Beşiktaşlıyım' diyen Rosier'e kapıyı kapattı.

ELMAS KÜLLİYE’DE

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan'ın Elmas'ı başkanlığa seçilmesinden ötürü bir kez daha kutladığı; görüşmede Türk futbolunun sorunlarının kısa süreli de olsa ele alındığı öğrenildi.

ALIOSKİ TAMAM LARSEN SIRADA

G.SARAY, öncelikli transfer hedeflerinden biri olan sol bek için geri sayıma geçti. Leeds United ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Ezgjan lioski'nin menajeri İstanbul'a geldi. 29 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcunun temsilcisi ile imza parası pazarlığı yapılıyor. Udinese'nin Danimarkalı sağ beki Jens Stryger Larsen için de temaslar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda 10 numara için öne çıkan isim ise Nicolae Stanciu. Slavia Prag cephesi yalanlasa da görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.