Burak Elmas ile Galatasaray’da Fatih Terim dönemi devam edecek

Galatasaray’da 3 yıllık yeni dönem, 38. başkanın ve yeni yönetim kurulunun seçimiyle resmen başladı. Sarı-kırmızılı kulübün yeni yönetimini çok yoğun ve zorlu bir mesai bekliyor. Öncelik futbol takımında. Tam 1 ay sonra Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak Cimbom'da Elmas'ın teknik direktör tercihi belli: Fatih Terim. Kısa, orta ve uzun vadede yapması gerekenler şunlar:

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HOCA VE TRANSFERLER

Bodrum’da tatil yapan, polemiklere girmemek için oy kullanmak üzere İstanbul'a gelmeyen Fatih Terim ile yola devam edilecek.

Eski yönetim transfer çalışmalarına başladıysa da halen takımda pek çok sıkıntı var. Hemen her bölgeye takviye yapılacak. Yönetim, Terim ile görüşüp transferlere başlayacak.

KEMERBURGAZ VE ADA

Amatör branşların, özellikle de basketbolun durumu belirsiz. Yeni yönetim, futbol dışı branşların toparlanması ve kendi ayaklarının üzerinde durması için çaba harcayacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Kemerburgaz'daki araziye taşınması, yeni spor salonu inşaatı, Riva ve Galatasaray Adası gibi tesislerle ilgili çok sayıda dosya, yeni yönetimi bekliyor.

BURAK ELMAS KİMDİR?

1974 İstanbul doğumlu. Avusturya Lisesi'nden sonra Denver Üniversitesi'nde finans ve pazarlama eğitimi aldı. İş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başladı. İngiltere merkezli, uluslararası bir lojistik şirketi kurdu. Godiva Investment ve Yıldız Grup'ta yöneticilik yaptı. Halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi. Galatasaray'daki ilk görevi 1997'de 23 yaşındayken PAF takımı sorumluluğuydu. Ardından 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. A takımdan sorumluyken Galatasaray, UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazandı. 2018'de Galatasaray Sportif A.Ş'de görev aldı. Eski başkanlardan Faruk Süren'in damadı. Evli ve 2 çocuk babası. İngilizce ve Almanca biliyor.