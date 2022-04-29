Burak Elmas iptal edilen Galatasaray başkanlık seçimi hakkında konuştu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 30 Nisan'da yapılması planlanan ancak iptal edilen başkanlık seçimi hakkında açıklamalarda bulundu. Elmas, "İbrasızlık kararı sonrası Galatasaray 1 ay kitlendi. Alınan bu tedbir nedeniyle 1 ay daha kitlendi" derken, adayların 28 Mayıs'ta seçim istediğini ve bu tarihi gelecek hafta kararlaştıracaklarını açıkladı.

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Galatasaray’da başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi nedeniyle 30 Nisan’da yapılması planlanan başkanlık seçiminin iptal edilmesinin ardından Elmas, basın mensuplarının karşısına geçti.

“Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Genel Kurulumuz sonucunda yönetim kurulumuz idari yönden ibra edilmedi. Sunduğumuz bütçede kabul edilmedi. Üyelerin karşısına çıkarak, aklanmamak durumunda 30 gün içinde Olağan Genel Kurulu yapılacağını paylaştık.”

“SEÇİME GİREBİLECEĞİMİZ KONUSUNDA…”

“Valilik bir istinaf başvurusu yaptı. Ancak bu geri çekildi. Üç üyemiz, kendi bölümüyle ilgili dava açtı. Üç davayı da genel kurulu etkileyebileceği için, bunlar beraber takip edildi. Bir üyemiz tarafından açılan davayla ilgili tedbir kararı alındı. Çarşamba günü yine acil olarak kulübün ortak yürüttüğü bir komisyonun aldığı kararla itiraz yapıldı. Çarşamba günü tedbir kararı alan mahkeme Cuma günü mahkemeyi verdi ve tedbir kararı kaldırıldı. Ancak bu tedbir kararı kaldırılırken bizim için ilginç bir şey oldu. Tedbir kararının sonunda bir talebimiz olmamasına rağmen bizim seçime girebileceğimiz konusunda bir karar verildi. Bu bizi çok şaşırttı. Bizim böyle bir talebimiz yoktu.”

“HIZLI BİR ŞEKİLDE LİNÇ BAŞLADI”

“Daha sonra tedbir kararı kalktıktan sonra üyemiz istinaf başvurusu yaptı. Ne enteresandır ki bizim istinaf başvurusu olduğu gün bir anda 16.00 civarı İstinaf Mahkemesi’nin aldığı iddia edilen karar ortalıkta dolaşmaya başladı. Hukukçularımız UYAP’ta böyle bir karar olmadığını söylediler. Hızlı bir şekilde linç başladı.”

“Bütün bunlarla uğraşırken kulübümüzle ilgili alınan kararla ilgili bir bilgi almadık. Taa ki bu sabaha kadar. Adaylarla ilgili konuşup onlara böyle bir durum olduğunu söyledik. Bu süreçte tedbir, tedbirin iptali, daha sonra İstinaf Mahkemesi’nin aldığı karar… Bir gün önce servis edilerek kampanya başlatılmasından rahatsız olduğumuzu söyledim.”

BURAK ELMAS ADAY OLACAK MI?

“Galatasaray’ı el birliğiyle bu konumdan çıkarmamız lazım. Şu anda benim adaylığımın konuşulacağı zaman değil. Seçim tarihi değişmeyecek. Bir çok başkanımızla konuşuyoruz. Galatasaray’ı kitlemememiz gerekiyor.”

“ADAYLAR 28 MAYIS’I İSTEDİ”

“Adaylar bana açık ve net bir şekilde 28 Mayıs’a ertelenmesini söyledi. Divan Başkanımız Eşref Bey de teyit etti. Galatasaray çok zor bir ay geçirdi. Bütçesiz, bir ay sonra bırakacak yönetimin alması gereken kararlarda alması gereken kararlar oluyor. Burada bütçeyle ilgili ciddi sorunlarımız oldu. Bütçe olmadığı için bazı amatör branşlara transfer yapamadık.”

“İSTİFA ETSEYDİK GALATASARAY BAŞSIZ KALIRDI”

“Adaylarımız haklılar. Acil seçim ilan edilmesini istiyorlar. Bir gerçek var. Galatasaray, ciddi anlamda bir kaosun içine itildi. Bu kaostan kurtulmak için bütün camiamız mücadele etmeli. Özellikle sosyal medyalarda taraftarlarımızı yanlış şekilde yönlendiren bazı üyeler görüyorum. İstifa etseydik Galatasaray başsız kalırdı. TFF Başkanlık seçimleri, yayın ihalesi gibi önemli konular varken Galatasaray’ı başsız bırakamazdık.”

“Seçimle ilgili tarihi, önümüzdeki hafta tekrar konuşacağız. En düzgün tarihi açıklayacağız. Galatasaray Başkanı olarak Fırat Develioğlu’ndan açtığı davayı geri çekmesini rica ettim ancak kendisi geri çekmek istemedi.”

“GALATASARAY’IN KAYYUMA DEVREDİLMESİNİ İSTEYEN BİR GÜRUH VAR”

“İbra olmamamız için seçim öncesi klasörlerle disiplin evrakları gelmeye başladı. Galatasaray’da hiçbir şey göründüğü gibi değil. Galatasaray’ın borcunu ödeyemeyerek kayyuma devredilmesini isteyen bir güruh var. Bugün önümüzde önemli ödemeler var. Zaten 1 aydır önü kapanmış olan Galatasaray, bugün alınan kararla iyice kilitlenmiş oldu. Galatasaray gibi bir kulübün 2 ay bütçesiz kalması kabul edilemez. Camiayı birleştirmek adına çoğu zaman isim vermeden konuştum ancak gelinen süreçte gördüm ki Galatasaray’ın birleşmeye niyeti yok.”