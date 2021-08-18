Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marcao'nun durumu hakkında GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao hakkında açıklamalarda bulundu.

GS TV’ye konuşan Elmas, Marcao’ya gereken cezayı vereceklerini belirterek, “Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye kalkmasın” dedi.

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Başkan Elmas, “Yönetim olarak Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olayı tasvip etmediğimizi belirttik. Kulübün disiplin talimatı gereği yapılması gerekenler yapılıyor. Oyuncumuz gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşecek bu mevzuyu aile içinde gerektiği şekilde gereken cezayı vereceğiz. Hiç kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın” ifadelerini kullandı.

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