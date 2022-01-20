Burak Elmas, Luis Campos ve Muslera maçı beraber izledi

Galatasaray - Kasımpaşa maçını dün İstanbul’a gelen Portekizli futbol adamı Luis Campos, Başkan Burak Elmas ve Kaptan Fernando Muslera ile birlikte izledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken, mücadeleyi dün sarı-kırmızılı kulüp ile danışmanlık görevi için görüşmeye gelen Portekizli futbol adamı Luis Campos da izledi.

Campos, karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile birlikte locada takip ederken, Kaptan Fernando Muslera da yanlarında yer aldı.

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