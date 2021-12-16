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Burak Elmas, PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Burak Elmas, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada, “Galatasaray Kulübü’nün 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları suretiyle “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

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