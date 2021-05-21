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Burak Elmas rest çekti: İlk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğiz

Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas, yönetimiyle birlikte göreve gelmeleri halinde Fatih Terim dışında bir teknik direktör ile anlaşılması halinde ilk olarak sözleşmesi feshedeceklerini açıkladı.

Güncellenme: 18:36, 21/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Burak Elmas rest çekti: İlk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğiz

Galatasaray Kulübü’nün başkan adaylarından olan Burak Elmas, Mustafa Cengiz’in basın toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Elmas, 19 Haziran’da yapılacak olan seçimli genel kurul sonrasında göreve gelmeleri halinde anlaşma yapılan teknik direktörün sözleşmesini feshedeceklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Burak Elmas “1 Haziran’dan itibaren, yeni yönetim seçilene kadar kulüp ve bağlı ortaklıklarında geçici göreve yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun, yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun, seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim. Daha önceki yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:18:24,