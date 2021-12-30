Burak Elmas ve Fatih Terim görüşmesi: ‘Kariyerimde böyle bir plan yok’

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim buluştu. Kriz beklenen toplantıdan birlik beraberlik mesajı çıktı. Deneyimli hoca, başkana en kısa sürede düzlüğe çıkılacağının sözünü verdi.

Mesut YILDIRIM

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Türkiye Kupası 5. turunda Denizlispor'a seri penaltılarla elenen Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, dün bir araya geldi. Toplantıda başkan, hocaya farklı formüller sundu. Elmas'ın Sportif Direktör olması veya Futbol A.Ş'nin başına geçmesi teklifine deneyimli hocadan, “Saha içinde başladığım projeyi hakkını vererek tamamlamadan böyle bir adım atmayı düşünmüyorum. Kariyerimde böyle bir planlama yok” yanıtı geldi.

AVRUPA’YA GİTMEMİZ ŞART

Fatih Terim, Burak Elmas'ın teknik kadronun güçlendirilmesi önerisine ise “Şimdilik gerek yok” cevabını verdi. Galatasaray Teknik Direktörü, Elmas'a “Bu takım iyi yolda gidiyor. Skor üretememek dışında problemimiz yok. Onu da yapacağımız hamleler ile düzelteceğiz” dedi. Başkan ise “Artık ivedi şekilde takım düzelmeli ve galibiyet serisi yakalamalı. Önümüzdeki sene Avrupa'ya gitmemiz şart” sözleriyle toplantıya son noktayı koydu.

SON VURUŞLAR ASLAN’I YAKTI

Cimbom’da son vuruşlardaki beceriksizliklerin faturası ağır oldu. Son Denizli maçında 26 isabetli şut atan G.Saray, 11 net pozisyonu değerlendiremeyerek kupada rakibine elendi. Sarı-kırmızılıların fazla gol kaçırma alışkanlığı ligde de ağır yara verdi. Zaman zaman 3 forvetle sahaya çıkan Aslan, ligde şut isabetinde yüzde 50'nin altında kaldı. Galatasaray bunları gole çevirseydi, ilk yarıyı 50 puanla lider tamamlayacaktı.

4 İSİMLE VEDA

Galatasaray, devre arasında, performansı yetersiz kalan isimler ile yollarını ayıracak. Beklentileri karşılayamayan Gustavo Assunçao ile sezon sonunda kontratları bitecek olan Ryan Babel ve Fatih Öztürk gönderilecek. Sözleşmesi uzatılan Christian Luyindama'nın da kiralanması gündemde. Sarı-kırmızılılarda kaynak yaratmak için yüksek teklif gelmesi durumunda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu da satılacak.