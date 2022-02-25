Burak Elmas yeni bir dönem başlattı! Adım adım takip

Menajer dosyasını açan Galarasaeat Başkanı Burak Elmas, transferde yeni bir dönem başlattı.

Mesut YILDIRIM

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Kulübün son 5 yılda yaptığı transferlerde menajerlere ödediği yüksek ücretleri tek tek açıklayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçmişteki hataları tekrarlamamak adına yeni bir dönem başlattı.

Sarı-kırmızılılarda Sportif Direktör Pasquale Sensibile'nin de dahil olduğu yeni yapılanmada transferler form yöntemiyle adım adım takip edilecek, hem sportif hem de mali açıdan kulübün ilgili birimleri tarafından kontrol edilecek. 9 aşamadan oluşan süreçle birlikte transferde şeffaflık sağlanması hedefleniyor.

İşte Burak Elmas’ın yeni transfer şeması:

Futbolcuyu kim önerdi?: Önerilen isimlerin transferlerinde futbolcular ve temsilcisi dikkatle inceleniyor. Güvenirliğine karar verildikten sonra işlemler başlıyor.

Önerilen isimlerin transferlerinde futbolcular ve temsilcisi dikkatle inceleniyor. Güvenirliğine karar verildikten sonra işlemler başlıyor. Scout raporu: Futbolcuyu kimin nerede ve ne zaman izlediği forma işleniyor. Son olarak bu oyuncuyla ilgilenelim veya ilgilenmeyelim tavsiyesi yazılıyor.

Futbolcuyu kimin nerede ve ne zaman izlediği forma işleniyor. Son olarak bu oyuncuyla ilgilenelim veya ilgilenmeyelim tavsiyesi yazılıyor. Teknik direktör onayı: Takımın teknik direktörü, scout ekibinin hazırladığı raporu inceliyor. Eğer oyuncu hakkında olumlu karar verirse form dosyasına onay veriyorum imzası atıyor.

Takımın teknik direktörü, scout ekibinin hazırladığı raporu inceliyor. Eğer oyuncu hakkında olumlu karar verirse form dosyasına onay veriyorum imzası atıyor. Artık her detay işleniyor: Teknik direktör onayından sonra transfer görüşmeleri başlıyor. Yapılan toplantıların detayları gün, saat ve görüşmelerdeki konuşmalar yazıya dökülüp transfer formuna işleniyor.

Teknik direktör onayından sonra transfer görüşmeleri başlıyor. Yapılan toplantıların detayları gün, saat ve görüşmelerdeki konuşmalar yazıya dökülüp transfer formuna işleniyor. Mali açıdan üç onay: Kulüp ve futbolcuyla yapılan görüşmelerde transferin bütçesi hesaplanıp, mali işler direktörüne gönderiliyor. Burada Bankalar Birliği Anlaşması, TFF Harcama Limiti ve UEFA FFP kriterlerine uygunluğu kontrol edilip onay imzası atılıyor.

Kulüp ve futbolcuyla yapılan görüşmelerde transferin bütçesi hesaplanıp, mali işler direktörüne gönderiliyor. Burada Bankalar Birliği Anlaşması, TFF Harcama Limiti ve UEFA FFP kriterlerine uygunluğu kontrol edilip onay imzası atılıyor. Sadece bir menajer: Futbolcudan menajerini beyan etmesi isteniyor ve bir oyuncu için sadece bir menajerle çalışılıyor. Böyle olmayan transferlerde pazarlıklar noktalanıyor. Ekstra mali talepler yeniden mali işler direktörü onayı gerektiriyor.

Futbolcudan menajerini beyan etmesi isteniyor ve bir oyuncu için sadece bir menajerle çalışılıyor. Böyle olmayan transferlerde pazarlıklar noktalanıyor. Ekstra mali talepler yeniden mali işler direktörü onayı gerektiriyor. Sağlık raporu onayı: Oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra hazırlanan raporlar transfer formuna işleniyor ve sağlık ekibinden de onay imzası alınıyor.

Oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra hazırlanan raporlar transfer formuna işleniyor ve sağlık ekibinden de onay imzası alınıyor. Başkan ve yönetim kurulu onayı: Transferde son olarak başkan ve yönetim kurulu onayı alınıyor ve resmi imzalar atılıyor.

Transferde son olarak başkan ve yönetim kurulu onayı alınıyor ve resmi imzalar atılıyor. Denetleme kurulu arşivliyor: Futbolcu takıma katıldıktan sonra transferin tüm adımlarının tek tek yazılıp onaylandığı bu form denetleme kuruluna teslim ediliyor. Kurul her transfer için bu formları arşivliyor.

TRANSFER YETKİSİNİ BAŞKAN VERECEK

Galatasaray’da artık transfer yetkisi için profesyonellerin onayı yeterli değil. Yapılacak hamleler öncesi başkan ve yönetim kurulunun onayı gerekiyor. Bu işlem yapılmadan hiç kimseye transfer yetkisi verilemiyor. Bu durum başkan ve yönetim kurulunun her transferdeki sorumluluğunu artırıyor.

MENAJERLERİ CEFERIN’E ANLATTI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i özel olarak ziyaret etti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede Elmas, menajerlik ücretleriyle ilgili kulüp üyelerine yaptığı sunumu Ceferin ve UEFA yönetimine de anlattı. Elmas ayrıca Ceferin'i, Avrupa Ligi son 16 turunda iç sahadaki maça da davet etti.