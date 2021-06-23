Burak Elmas yönetiminin transferdeki ilk hedefi: Paulinho

Terim’i Florya'ya geri döndüren Burak Elmas ve ekibi transfer için kolları sıvadı. Detaylı toplantının, Terim'in imzası sonrası yapılması bekleniyor ama sarı-kırmızılıların ilk hedefinin kim olduğu konusunda iddia İspanya'dan geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Çin'den ayrılan ve halen boşta eski Barcelona'lı Paulinho kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun adresi ise Galatasaray olabilir. Bonservis bedeli ödenmeyecek 32 yaşındaki oyuncuyu Atletico Madrid ve Flamengo da istiyor.

TOTTENHAM’DA DA OYNADI

Son olarak Çin'de Guangzhou forması giyen Paulinho, hem 6, hem 8 hem de 10 numara oynayabilen; çok yönlü bir orta saha oyuncusu. Bu tip oyuncuları çok seven Terim'in istediği sambacı 2019'da Barcelona'dan 42 milyon Euro bonservis bedeliyle ayrılmıştı. Deneyimli orta saha oyuncusu, genç yaşta Litvanya ve Polonya'da Avrupa deneyimi yaşarken Tottenham'da da forma giydi. Paulinho kariyerinin son 4 yılını Barcelona ile Guangzhou arasında gidip gelerek geçirdi; toplam 487 maça çıkıp 130 gol – 55 asist üretti.

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SOLA ALTERNATİF MARIO RUI

SARACCHI'DEN beklediği verimi alamayan ve iyi bir sol bek arayan Galatasaray'da ilk aday Real Betis'ten Alex Moreno. Bu oyuncunun alternatifi ise Napoli'den Mario Rui. Sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübü ile kontratı 2025'e kadar süren 30 yaşındaki Portekizli oyuncuyu kiralamak istiyor.