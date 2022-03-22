Burak Elmas’ın kritik haftası

Galatasaray'da gözler, 26 Mart'ta gerçekleştirilecek Mali Genel Kurul'a çevrildi.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi çok kritik bir haftaya girdi. Sarı-kırmızılılarda tüm gözler cumartesi günü düzenlenecek olan Mali Genel Kurul'a çevrildi.

Genel kurula katılması beklenen Fatih Terim ve Avukat Rezan Epözdemir'in sert konuşmalar yapması bekleniyor. İddialara göre Elmas'ın idari yönden ibra olması zor. Camianın önde gelen isimlerinin de yaptıkları değerlendirmeler sonrası, büyük olasılıkla genel kuruldan ibra edilmeme kararının çıkmasını beklediği öğrenildi. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse Galatasaray'da erken seçim gündeme gelecek.

ENERJİ ÜRETİMİNDE TARİHİ GÜN

Galatasaray ile Enerjisa Enerji, Avrupa'da bir ilk olan ve geçen yıl kurulumuna başlanan santral kurulu, güç bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak tarihe geçiyor. Tören bugün Nef Stadyumu'nda gerçekleşecek.