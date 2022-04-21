Burak Elmas’ın zor kararı… Feda mı, devam mı?

Galatasaray'da camianın önde gelen isimleri, mahkemeden 30 Nisan’daki seçimi engelleyen bir karar çıkarsa Elmas’tan istifa edip kulübün önünü açmasını bekliyor. Yönetim dava sonucuna göre hareket edecek.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’ın bitmeyen derdi seçim kaosu yarın yeni bir aşamaya taşınabilir. Başkan Burak Elmas'ın, son genel kurulda idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim kararı alması, üye Fırat Develioğlu'nun bu genel kurula tedbir koydurması, buna karşı dava açılması ve ilgili mahkemenin yarın vereceği karar… Sarı-kırmızılılar dünkü yönetim toplantısında dava sonucunu bekleme kararı aldı. Camianın önemli isimleri, kulübün seçim sürecine girdiğini, adayların belli olduğunu ve Başkan Burak Elmas'ın yıprandığını belirterek çıkış formülünün adını koydu: İstifa…

KULİSLERDE İKİ FİKİR HÂKİM

Camia içinde ağırlıklı bir grup Burak Elmas'a, süreci uzatmayıp istifa etmesini tavsiye ediyor. Bu şekilde, Elmas'ın üyeler gözündeki güvenini yitirmeyeceği savunuluyor. Yani devrik Başkan'dan bir bakıma fedakârlık isteniyor. Daha azınlıkta ancak yine de sözü değerli başka bir grup ise Burak Elmas'ın sezon devam ederken değil daha ilerleyen bir tarihte istifa etmesinin daha doğru olduğu görüşünü bildiriyor. Kısacası Galatasaray futbolla değil yine seçim ve mahkeme ile manşetlere taşınıyor.

KONUŞULAN SENARYOLAR

1- Mahkeme, genel kurula konulan tedbiri iptal eder ve seçim planlandığı gibi 30 Nisan'da gerçekleşir.

2- Mahkeme kararı ne olursa olsun Burak Elmas ve yönetimi istifa eder. Bu durumda 21 gün içinde seçim yapılır.

3- Genel kurul iptal edilir ama Başkan Burak Elmas hemen değil sezon sonu ya da daha ileri bir tarihte istifa eder. Yaz ya da sonbaharda seçim olur.

4- Genel kurul ve seçim kararı iptal olursa Burak Elmas yönetimi görevine devam edebilir.

BAŞKAN ADAYLARI NE DİYOR?

EŞREF HAMAMCIOĞLU: HUKUKİ MÜDAHALEYİ KABUL EDEMEM

“Galatasaray’ın, genel kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Ömrüm yettiğince Galatasaray'da demokratik kuralların çalışması için mücadele etmeye devam edeceğim.”

METİN ÖZTÜRK: 14 MAYIS’TA SEÇİM İÇİN İSTİFA EDECEK

“Tedbiri koyduranın ikametgahın Kazakistan'da olması, işi uzatma açısından bilinçli olduğunu zannediyorum. Eğer tedbir kalkmazsa kulüp 14 Mayıs için bir seçim kararı açıklayacak. Burak Elmas'a teşekkür ediyorum”