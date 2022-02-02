Burak Elmas’tan Gedson Fernandes sözleri… ‘7,5 milyon Euro istediler’

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS Tv'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Transferde Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile anlaşması sonrası gelen eleştirileri değerlendiren Elmas, ''Gedson'u isteseydik alırdık ama şu an önceliğimiz değil'' dedi.

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Galatasaray’da Başkan Burak Elmas gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere ekran karşısına çıktı. GS TV’de katıldığı canlı yayında transfer gündemini ve eleştirileri değerlendiren Elmas, Beşiktaş’ın Gedson Fernandes ile anlaşmasının ardından gelen yorumlar üzerine açıklamalarda bulundu. İşte Burak Elmas’ın açıklamalarından satır başları…

‘KALECİ İHTİYACIMIZ VARDI’

“Transfer döneminde verilmesi gereken önemli kararlar oluyor. Mevcut bir yabancı hakkı var. Seneye 12 olacak. Luis Campos ve Domenec Torrent ile gece, gündüz toplantı yaptık. Galatasaray’ın ligde kabul edemeyeceği sıradayız. Katkı için takviyeler yapmak istiyoruz. Fernando Muslera, Şubat ayında dönecek ama kaleci ihtiyacımız vardı. 3-4 kaleci ile görüştük.”

“ANTRENÖRÜMÜZ ÖNERDİ”

”Maliyeti, Muslera döndükten sonra yedek beklemesi, bunlar çok önemliydi. Okan Kocuk’u geri istedik ama vermek istemediler. Birkaç “Türk kaleci için daha görüştük ama kulüpleri bırakmadı. Bu yüzden yabancı kaliteli kalecilerle görüştük. En son Inaki Pena ile anlaştık. Kaleci antrenörümüzün önerisiyle, Barcelona’dan olumlu referanslar aldık.””

“PULGAR’I TRANSFER ETTİK”

“Orta sahaya Erick Pulgar takviyesini yaptık. Sezon sonuna kadar ücretsiz kiraladık. Bolivya’daydı, buraya gelmesini bekliyoruz. Geldiğinde imza atacak. Hazır ve takıma katkı verecek.”

“FORVET TAKVİYESİ ÇALIŞMALARI”

“Mustafa Muhammed, Afrika Uluslar Kupası’nda, Mbaye Diagne’nin sakatlığı var. Ligi ve Galatasaray’ı bilen bir forvet arıyorduk. Gomis’in yeri gitiğinden beri doldurulamadı. 5-6 isimle görüştük. Önümüzdeki planlarını da riske etmeyecek bir isim almak istedik. Gelecek sezon planlarının %50’si hazır. Gomis çok istekliydi. Galatasaray’da bitmemiş bir işinin olduğunu söyledi. Sevilen bir oyuncu, kariyerindeki en olgunlaştığı zamanda takıma katmayı uygun gördük.”

“YOLLARIMIZI AYIRMAK ZORUNDAYDIK”

“Omar Elabdellaoui ile yabancı sayımız 15’ti. Hocamız, Omar’ın performansını çok beğeniyor. Gözü normal durumda, antrenmanlarda çalışıyor ve maç eksiğini de kapatacaktır. Bazı oyuncularımızla yolları ayırmak zorunda kaldık. DeAndre Yedlin ce Christian Luyindama ile yolları ayırdık.”

”GEDSON’U İSTESEYDİK ALIRDIK”

“Menajerinin bize ulaşmasına gerek yok. Biz istersek menajerine ulaşırız. Gedson taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı. Bu kadro ve planlamasında hızlı çözümlere yöneldik. Sınırsız yabancı hakkımız da yok. 22 Ocak 2022’te Benfica ile yazışma yaptık. Benfica, iki sezon için bizden 1 milyon Euro’luk bir kira ücreti istedi. Onun üstüne de 7.5 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonu istediler. 10 milyon Euro’luk teklif gelirse, oyuncunun gitme hakkı vardı. Gedson’u isteseydik alırdık ama şu an önceliğimiz değil. Şu anda ilgimiz yok.”

”TARAFTARIN DUYGULARIYLA OYNUYORLAR”

“Sosyal medyada taraftarın duygularıyla oynayan bir takım odaklar var. Bunların birçoğunu mahkemeye verdik. Televizyonlarda da hadsiz yorumlar var, bugün itibariyle onlara da savaş açıyoruz. Reyting için Galatasaray’ın adını ağızlarına alamayacaklar.”

“HUKUKSUZ BAHİS REKLAMI YAPANLARLA ÇALIŞANLAR…”

“Biz burada olduğumuz sürece Galatasaray’ın geleceğini kurtarmak için mücadele edeceğiz. Burada Galatasaray’ın haklarını koruyoruz. Ağustos’ta ödememiz gereken çok ciddi bir borç var. Galatasaray’ı geleceğe taşımak için karar alıyoruz. Eleştiriler olabilir, dinleriz. Sosyal medyada Galatasaray’a baskı kurma, menajerlerin istediği oyuncuları aldırma operasyonu yapanlar var. Ayrıca hukuksuz bahis reklamı yapanlarla ortak çalışan hesaplar var. Galatasaray 10-15 hesap sahibine bırakılamaz.”

“YALANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ”

“Galatasaray’ın geleceği kurtarmak için uğraşıyoruz. Galatasaray’ın geçmişinde hata yapmış birçok kişi, sanki hata yapmamış gibi algı yapıyor. Buna da cevap vermesini biliriz. Bugün yapılan her türlü algıyla ilgili elimizde açıklama var. Yalanlara izin vermeyeceğiz. Bundan sonra sert şekilde cevap vereceğiz. Bunları Türk futbolundan temizleyeceğiz.”

‘BARTUĞ ELMAZ… MENAJERLER MUSALLAT OLMUŞ’

”Bartuğ Elmaz, Galatasaray’ın ciddi yatırım yaptığı bir oyuncu. Galatasaray’ın bu kadar yatırım yaptığı oyuncunun sözleşmesini son seneye bırakmaması lazım. Menajerler altyapılara musallat olmuş durumda. Oyunculara dadanmış bir menajerler var. Bunların hepsine son vereceğiz. Bartuğ ve babasıyla konuştum. Kendisi burada kalmak istemedi. Bartuğ şu anda Galatasaray tesislerinde kalıyor. Zaten Galatasaray’ı istemiyorsa burada yeri yoktur. Menajerlerin dadandığı oyuncular takımda yer alamayacak.

Rahmetli Metin Oktay’ı sevgi ve saygı ile analım. Yüreğimizde yeri var. Yeni Metin Oktay ruhunu oyunculara vermek istiyoruz. Metin Oktay’ın yeri dolmuyor. Metin Oktay’ı örnek alan yeni genç oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz.

Son sözlerim taraftarlara. Galatasaray’ın oyuncularının en büyük gücü taraftar desteğidir. Yönetimlere ve başkana eleştiriyi takıma destekle birarada görmemek lazım. Bize her türlü eleştiriyi yöneltebilirler. Özellikle takımın içinden geçtiği bu dönemde takımı sonuna kadar desteklesinler. Ben de bir taraftardım. 14 sene şampiyon olamadık ama takımın peşindeydik.