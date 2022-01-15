Burak Elmas’tan Işıtan Gün tepkisi! ‘Kabul edilemez’

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün, 2011 tarihinde attığı tepki çeken bazı tweetleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün hakkında açıklama yayımladı. Elmas, geçmişte attığı tweetler sosyal medyada gündem olan Işıtan Gün hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır.”

IŞITAN GÜN’DEN AÇIKLAMA

Işıtan Gün ise Burak Elmas’ın bu sözleri üzerine sosyal medyadan açıklama yayımlayarak özür diledi. Gün şu ifadelere yer verdi:

“Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim.”

Galatasaray’ın eski Divan Kurulu Başkanı ve son seçimdeki başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu da Twitter’dan açıklama yaparak, “Kadına şiddet sadece sözlü ve fiziki değil, yazılı da olur. Sn. Gün'ün gün yüzüne çıkan paylaşımlarını temsil ettiği camiaya kesinlikle yakışmadığını düşünüyor ve kendisini acilen gereğini yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.