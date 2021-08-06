Burak Kapacak, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Bordeaux'nun da kadrosuna katmak istediği Bursaspor'un genç futbolcusu Burak Kapacak transferini bitirdi.

İRFAN YİRMİBEŞ

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Burak Kapacak’ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler Bordeaux'un transfer etmek istediği Burak Kapacak transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce Bursaspor ile yönetimiyle anlaştı ardından da oyuncuyla görüşerek anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki oyuncuyla resmi sözleşme imzalandı.

Bursaspor altyapısında yetişen Burak Kapacak, 2018 yılında A Takım’a yükseldi. Bursaspor formasıyla 17 Süper Lig, 56 TFF 1. Lig, 3 de Türkiye Kupası maçına çıkan Burak Kapacak, 7 gol atarken, 15 de asiste imza attı. 21 yaşındaki futbolcu, tüm gol katkılarını TFF 1. Lig’de gerçekleştirdi.