Burak Kızılhan: Yetmedi mi bitmedi mi bu düşmanlık?

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Perşembe akşamı onlarca örneğini yaşadığımız gibi kasten bilerek yarıştan koparılması için atılan adımların nasıl hayata geçirildiğini en net şekilde gördük" dedi.

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Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor.

Genel Sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Bugünün farklı olduğunu ifade eden Burak Kızılhan, şunları söyledi:

“Bugün Fenerbahçe’nin yarıştan koparılmak için neler yapıldığı konusunda fikirlerinizi alma günüdür. Perşembe akşamı onlarca örneğini yaşadığımız gibi kasten bilerek yarıştan koparılması için atılan adımların nasıl hayata geçirildiğini en net şekilde gördük. Fenerbahçe’nin, kuruluş tüzüğünde yer aldığı şekilde Türk sporuna, gençlerine yaptığı yatırımlar, adımlar, verilen emekleri hiçbir anlam taşımıyormuş. Perşembe akşamı yaşananlar, verilen emeklere saldırı niteliğindeydi. Son 11-12 senedir yaşadıklarımıza rağmen rekabetten, yatırımdan, sporcu yetiştirmekten ve çabalamaktan vazgeçmedik. FETÖ, kulübümüze kumpas kurmaya çalıştı. Devletin kılcal damarlarına sızarak devletin rüzgarını arkasına alarak Fenerbahçe’ye saldırı gerçekleştirildi. Başkanımız ve yöneticilerimiz hapse atıldı ancak biz geri adım atmadık. Maçtan sonra otobüsümüze yapılan saldırı faili meçhul sayıldı. Emeklerimiz çalındı. Tüm bunları Fenerbahçeliler dışında kimse sorgulamadı. Bazı kesimlerin mücadeleleri bitmedi. Kuruluş amacımızdan ve değerlerimizden vazgeçmedik. Sadece sportif olarak değil, toplumsal unsurlarda da insanımızı ilgilendiren her konuda kayıtsız şartsız devletimizin yanında olduk. Bugün ise öyle bir noktaya geldik ki her şeyi sorgular haldeyiz. Yetmedi mi, bitmedi mi bu düşmanlık? Neden? Gerekli adımlar da atacağız. Yaptığımız açıklamada olduğu gibi kurulduğu günden beri hakkını emekle elde etmiş kulübün bir ve bütün olmanıza ihtiyacı var. Formamızla sahada mücadele eden kimse, onları kollayın ve koruyun. İyilik kazanacaksa bunu Fenerbahçe başaracaktır.”

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