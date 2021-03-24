Burak Yılmaz: Beni övmek için sürekli bir istatistik çıkarıyorsunuz!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Hollanda’yı 4-2 yenen A Milli Takımımız’da hat-trick yaparak gecenin yıldızı olan Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında muhabirin “2000’den sonra Hollanda’ya en fazla gol atan futbolcu olarak Ronaldo’yu geçtin” sözleriyle kendisine istatistik verilen Burak, “Siz de beni övmek için sürekli bir istatistik çıkarıyorsunuz! (Gülerek) Gurur verici bir olay. Önce hocama, sonra takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel geceydi” dedi.

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Kazandıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirten Burak Yılmaz, “Sorumluluğumuzun farkındayım. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Avrupa Şampiyonası’na tarih yazarak giden biziz ama Uluslar Ligi’nde küme düşen de biziz. Milli maç bizi birbirimize bağlıyor. 3 ay sonra kamp oldu, severek, özlemiş olarak geldik. Gurur verici bir olay. Hocalar masaları ayırıyor hep birlikte oturuyoruz diye. Hollanda 1 numaralı rakibimizdi, kazanarak başladık. Gururluyuz. 1-2 saat sonra bu maçı unutup Norveç maçına konsantre olacağız” diye konuştu.