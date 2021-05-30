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Burak Yılmaz corona aşısı oldu

EURO 2020 öncesinde Antalya'da kampta olan A Milli Futbol Takımı'nda başarılı golcü Burak Yılmaz corona virüs aşısı oldu.

Güncellenme: 20:17, 30/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Burak Yılmaz corona aşısı oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde EURO 2020 öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı’nın teknik ekip ve oyuncularına Serik Devlet hastanesinde Covid-19 aşısı yapıldı.

Fransız ekibi Lille ile ligde şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz da birkaç gün önce dahil olduğu kampta aşı oldu. Ayrıca Enes Ünal’ın da sakatlığının durumunu öğrenmek için aynı hastanede MR’ı çekildi. Daha sonra her iki oyuncu kamp yaptığı otele geri döndü.

Avrupa Şampiyonası öncesi tüm oyuncular ile teknik heyetin gruplar halinde aşılarının tamamlanacağı öğrenildi.