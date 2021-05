Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1’de en iyi oyuncu ödülüne aday

Lille forması altında gösterdiği performansla takımını adım adım şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, Fransa’da yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Fransa Ligue 1’in bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi Paris Saint-Germain’in 3 puan önünde lider durumda bulunan Lille’de Burak Yılmaz fırtınası esiyor.

Bu sezon forma giydiği 26 lig maçında 15 gol atıp 5 de asist yaparak takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan golcü futbolcu, Fransa Ligue 1’de en iyi futbolcu ödülüne aday gösterildi.

Paris Saint-Germain’den Neymar ve Mbappe, Lyon’dan Memphis Depay ve Monaco’dan Wissam Ben Yedder’le birlikte en iyi oyuncu ödülünü almak için yarışacak olan Burak Yılmaz’ın Lille’in şampiyon olması halinde, ödülü de kazanması bekleniyor.

Lille, Pazar günü sahasında konuk edeceği Saint-Etienne’yi mağlup edip ve PSG’nin Reims maçında puan kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan edecek.

Ancak Lille ve PSG maçlarını kazanırsa, Fransa’da şampiyon 23 Mayıs’ta belli olacak. Yusuf Yazıcı, Zeli Çelik’in de forma giydiği Lille son hafta Angers deplasmanına çıkacak.

Öte yandan Burak Yılmaz’ın Lyon deplasmanında attığı 2 golle galibiyete taşıdığı Lille’de taraftarlar milli futbolcunun golünü ayın golü seçti.

Lille’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda taraftarların Burak Yılmaz’ın frikikten attığı gole oy yağdırdı!

Vous l’avez élu but du mois d’avril by @HyundaiFrance et @GroupeDUGARDIN…

C’est bien sûr le sublime coup-franc de @yilmazburak17 face à l’OL ! pic.twitter.com/6eKtt5wxMk

— LOSC (@losclive) May 10, 2021