Burak Yılmaz: Hollanda ile kıran kırana bir maç olacak

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın Hollanda’yı konuk edecek. Kritik maç öncesi konuşan Burak Yılmaz, Dünya Kupası’na gitmek için elinden geleni yapacağını söyledi. İşte Burak Yılmaz’ın açıklamaları:

”TAMAMEN KONSANTRE OLMUŞ DURUMDAYIZ”

”Her şey yolunda, burayı çok özledik. Bu ortamı ve atmosferi çok iyi bildiğimiz için, gelmeden önce sürekli konuşuyorduk. Maçı dört gözle bekliyoruz. Sıkışık bir fikstür var, futbolun güzelliğinin yanında zorluğu da bu. Hollanda maçına tamamen konsantre olmuş durumdayız. Onlar bizi, biz de onları çok iyi tanıyoruz.”

”ÇOK GÜZEL BİR KARİYERİM OLDU”

“Çok güzel bir kariyerim oldu, mutluyum. Şu anda Avrupa’ya gitmeyi tercih ettim, ondan mutluyum. Genç arkadaşlarıma söyleyeceğim çok şey var, hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğrenmeliler. Sabırlı ancak kararlı olmalılar. Her mevkide en iyi oyuncuları bulmak ve üretebilmek önemli. Bizim ülkemiz yetiştirmeci değil, tamamen yarışmacı bir ülke. Kendi ülkemizde yarışırken, dışarıda yarışmama ortamı bizi yetiştirmekten uzaklaştırmış durumda. Yeni yeni oyuncuların yurt dışında oynaması da bizi bu noktaya itti. Bence bu konuda üstüne koya koya devam ediyoruz.”

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”SAKATLIĞIM GEÇTİ, İYİ HİSSEDİYORUM”

“Kendi aramızda da hep konuşuyoruz. Hocamız ilk geldiğinde hayalinin Dünya Kupası’nda olmak olduğunu söylemişti. Yarın bu yolun ilk adımını atmak istiyoruz. Hollanda çok önemli bir rakip. Çok iyi analiz ettik. Yarın gereğini yapıp 3 puanla başlamak istiyoruz. Yaşadığım sakatlık tamamen geçti, biraz uzun sürdü. Şu anda kendimi iyi hissediyorum.”

”HAALAND’DAN KORKMUYORUZ”

Bizim savunmamız çok üst düzey, Haaland da çok üst düzey. Biz Haaland’dan korkmuyoruz, onlar da bizden korkmasın. Tamamen fair play içinde gerekeni yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçları, Avrupa Şampiyonası’na hazırlık olarak göremeyiz. Bu maçlar, oynadığımız en ciddi maçlar olacak. Zor bir fikstürle başlıyoruz. Avrupa Şampiyonası’nı bir kenara bırakıp hayalimiz olan Dünya Kupası’na bakacağız.”

‘DÜNYA KUPASI’NDA OLMAK İSTERİM”

“Dünya Kupası’na katılmayı çok istiyorum. Oynamayı da istiyorum diyemem, isterim. Böyle söyleyebilirim. 1.5 yıl var, ne olur ne biter bilmiyorum. Her futbolcu, Dünya Kupası’nda olmak ister. Ülkemi Dünya Kupası’na götürmek için elimden geleni yapmaya hazırım. Şenol Hoca bana ve takım arkadaşlarıma ‘Ben Dünya Kupası heyecanını yaşadım, siz de yaşamalısınız. Bunu hak ediyorsunuz’ dedi.