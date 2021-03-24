Burak Yılmaz, Hollanda’yı görünce affetmiyor! Ronaldo’yu yakaladı…

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda’ya ilk yarıda 2 gol atan A Milli Takımımızın golcüsü Burak Yılmaz, Portakallar’a karşı oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

EURO 2016 Elemeleri’nde deplasmanda Hollanda fileleri havalandıran Burak, Konya’da oynanan ve 3-0 kazandığımız karşılaşmada da gol sevinci yaşamıştı.

Lille’de forma giyen 35 yaşındaki milli golcü, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada da Hollanda filelerini havalandırdı.

RONALDO VE KOLLER’İ YAKALADI

Burak Yılmaz, Hollanda’ya karşı 4. kez gol sevinci yaşarken, Cristiano Ronaldo ve Jan Koller’i de yakaladı.

Burak Yılmaz son 50 yılda Hollanda’ya karşı en çok gol atan ilk üç oyuncu arasında yer aldı. Hollanda karşısında Burak Yılmaz ile birlikte Cristiano Ronaldo ve Jan Koller 4’er gol atmıştı.