Burak Yılmaz ve Mesut Özil’den final mesajı

Manchester City ile Chelsea’nin karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Final için yayına atılan İstanbul21 adlı sitede A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Elçisi Hamit Altıntop ile yapılan özel röportajların yanı sıra milli futbolcu Burak Yılmaz ve Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil’in final maçıyla ilgili görüşleri yer aldı.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR”

Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, finalin İstanbul'a çok yakıştığı söyleyerek, “Şampiyonlar Ligi, futbolda en önemli organizasyon. İstanbul da dünyanın en güzel şehirlerin başında geliyor. Böyle dev bir organizasyonun finalinin böyle güzel bir şehirde olması yakıştı. Ülkemiz daha önce yaptığı gibi en güzel şekilde ev sahipliğini yapacak. Fair-play ruhu içinde hak edenin kazanacağı bir final diliyorum. Ülkemizi de böyle bir finale ev sahipliği yapacağı için tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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“TÜRKİYE’DE İNSANLAR FUTBOL AŞIĞI”

Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığını belirten Özil, “Final ülkemizde oynanacak. Çok mutluyuz. Özellikle de futbol sevgisinin yüksek olduğu İstanbul'da olmasından dolayı çok mutluyum. Türkiye'de insanlar futbol aşığı. Bizler de öyle büyüdük. Nereye gidersen git, hangi takımda oynarsan oyna insanlar büyük bir hevesle seyrediyor. Türkiye’de futbol sevgisi çok yüksek” şeklinde konuştu.