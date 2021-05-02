Burak Yılmaz ve Zeki Çelik atıyor Lille şampiyonluğa yürüyor

Fransa Ligue 1’de 35. haftaya lider giren Lille, sahasında Nice’i konuk etti. Karşılaşma öncesi Paris Saint-Germain, Lens’i 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla zirveye oturmuştu. Burak Yılmaz liderliğinde sezona damga vuran Lille Nice engelini 2-0 geçerek liderlik koltuğunu geri aldı.

Lille’de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik mücadeleye ilk 11 başlarken, Yusuf Yazıcı yedek soyundu. Teknik direktör Christophe Galtier, 71’de Burak Yılmaz’ın yerine Yusuf Yazıcı’yı oyuna dahil etti. Kritik maçın 13. dakikasında Jonathan David’den aldığı pası gole çeviren Burak Yılmaz, takımını 1-0 öne geçirdi.

BURAK YILMAZ’DAN SONRA ZEKİ ÇELİK SAHNE ALDI

Konuk ekip Nice’te Jordan Lotomba 48. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Dakikalar 55’i gösterirken bu kez sahneye Zeki Çelik çıktı. Fransız ekibiyle 100. maçına milli futbolcu ceza sahası dışından gönderdiği şutla güzel bir gole imza attı: 2-0.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız geçen Lille, son 5 haftada dördüncü galibiyetini elde ederek 12 puan topladı.

PSG (75 puan) ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışı veren Lille,(76) son 3 haftada Lens, Saint-Etienne ve Angers ile karşı karşıya gelecek. Burak Yılmaz, bu sezon 13. golünü atarken; 2019-2020’de PSG formasıyla 15 gol atan Mevlüt Erdinç’ten bu yana Fransa Ligi’nde en çok gol sayısına ulaşan Türk futbolcu oldu.