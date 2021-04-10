Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Lille’i zirvede tuttu

Fransa Ligue 1’de lider Lille, deplasmanda Metz’i 2-0 mağlup etti. Lille forması giyen Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, attıkları gollerle takımlarına üç puan kazandırdı. Karantina sürecindeki Yusuf Yazıcı karşılaşmada görev alamadı. Metz, ilk yarıda Leya ile bir penaltıdan yararlanamadı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Metz’in kazandığı penaltı atışında topun başına Leya geçti. Leya’nın vuruşunu Maignan kurtardı. İlk yarı golsüz berabere sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında sahneye çıkan Burak Yılmaz, 60. dakikada topu ağlara göndererek Lille’i öne geçirdi. Renato Sanchez’in pasında topla buluşan Burak Yılmaz, uzak direğe yaptığı vuruşla ligdeki 10. golünü kaydetti.

Maçın son bölümünde gelişen Lille atağında Bradaric’in pasında Zeki Çelik, 89. dakikada ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Lille’i rahatlattı. Zeki Çelik bu sezon ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Lille’in üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle Lille, 69 yaparak liderliğini sürdürdü. Metz ise 42 puanda kaldı.

Lille, lig sonuna 6 hafta kala en yakın takipçisi Paris Saint Germain’in (PSG) 1 maç fazlasıyla 6 puan önünde yer alıyor. Lider Lille gelecek hafta evinde Montpellier’i ağırlayacak.