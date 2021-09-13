Burak Yılmaz’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı…

Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da ıslıklanan ve oyundan çıkarken gözyaşlarına boğulan Abdülkadir Ömür'e eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan destek geldi.

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Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak 1 puanla yetindi. Bordo mavililerde karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Abdülkadir Ömür’ün ilk yarı bitmeden ıslıklanarak oyundan çıkması gündem oldu.

Tribünden sahaya giren bir taraftarın tepki gösterdiği Abdülkadir Ömür, yaşadığı moral bozukluğu sonrası teknik direktör Abdullah Avcı tarafından oyundan alındı. Kenara gelen milli futbolcu yedek kulübesinde gözyaşlarına boğuldu.

Duygu patlaması yaşayan Abdülkadir Ömür’ü hem takım arkadaşları hem de Galatasaraylı oyuncular teselli etti.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, maç sonrası sosyal medya hesabından genç futbolcunun o anlarını paylaştı ve milli yıldıza destek verdi.