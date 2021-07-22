Burak Yılmaz’dan PSV maçı sonrası Muslera’ya destek

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Galatasaray’ın PSV Eindhoven’a yenildiği karşılaşmada Fernando Muslera’nın hatası ve performansı konuşulan olaylardan oldu.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Fernando Muslera büyük bir hata yaparken Eran Zahavi perdeyi açtı. Deneyimli kaleci kendisine verilen geri pasta topu uzaklaştırmak isterken ıskalayınca araya giren Zahavi dönerek vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi.

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35 yaşındaki Uruguaylı kaleci, PSV Eindhoven maçının ardından eleştirilirken, performansı nedeniyle de büyük üzüntü yaşadı. Galatasaray’ın uzun yıllar kalesini koruyan Fernando Muslera’ya, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz’dan destek geldi.

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Fernando Muslera ile fotoğrafını paylaşarak, sarı-kırmızılı kaleciye moral verdi.