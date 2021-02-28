Bursaspor 2-0’dan geri döndü, Akhisar’ı dağıttı

Bursaspor’a galibiyeti getiren goller Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı ve Burak Kapacak’tan geldi. Akhisarspor’un bir de penaltıdan yararlanamadığı karşılaşmada gollerini ise penaltıdan Çekdar Orhan ve Dzon Delarge kaydetti. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 24’e çıkarırken, Play-Off iddiasını korudu. Düşme hattındaki Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Yiğit Arslan (x), Furkan Ürün (x), Suat Güz (x)

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xxx) – İsmail Çokçalış (xx), Cüneyt Köz (xx), Furkan Emre Ünver (x) (Dk. 46 Aykut Akgün x), Abdullah Tazgel (x) (Dk. 46 Ramazan Keskin x), Taha Altıkardeş (xx), Emirhan Aydoğan (xxx), Batuhan Kör (x) (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Kerem Şen (x) (Dk. 46 Özer Hurmacı xxx), Burak Kapacak (xxx), Berat Altındiş (xx) (Dk. 78 Eren Güler ?)

AKHİSARSPOR: Milan Lukac (x) – Göksu Mutlu (x), Doğukan Nelik (x), Orhan Taşdelen (x), Akwo Tarh Ayuk Taku (xx), Çekdar Orhan (xxx) (Dk. 79 Adewole Raheem Lawal ?), Onurcan Güler (xx), Kadir Keleş (xx), Yusuf Cihat Çelik (x) (Dk. 79 Hasan Ali Adıgüzel ?), Dzon Delarge (xxx) (Dk. 56 Alya Toure x), Nsima Peter (x) (Dk. 65 Bertuğ Bayar x)

GOLLER: Dk. 36 Emirhan Aydoğan, Dk. 81 Özer Hurmacı, Dk. 89 Burak Kapacak (Bursaspor) – Dk. 19 Çekdar Orhan (Pen), Dk. 25 Dzon Delarge (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Berat Altındiş, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Çağatay Yılmaz, Ataberk Dadakdeniz, Emirhan Aydoğan (Bursaspor) – Nsima Peter, Hasan Ali Adıgüzel (Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Teknik direktör Mustafa Er (Bursaspor)

Akhisarspor’da, Çekdar Orhan’ın 16’ncı dakikada ceza yayının gerisinde sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşta top, uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

Akhisarspor, 17’nci dakikada etkili gelirken Nsima Peter, ceza sahasına girdiği esnada Furkan Emre Enver tarafından düşürüldü, hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Çekdar Orhan, 19’uncu dakikada penaltıyı gole çevirerek, takımını öne geçirdi: 0-1.

Akhisarspor, 25’inci dakikada farkı 2ye çıkardı. Takun’un ara pasında soldan ceza sahasına giren Dzon Delarge topun gelişine yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-2.

30’uncu dakikada Furkan Emre Ünver’in ceza sahası içerisinde Nsmia Petera yaptığı müdahale sonucu hakem Yiğit Arslan, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dzon Delarge’ın vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz, sağına gelen topu çelmeyi başardı.

Bursaspor, 36’ncı dakikada golü buldu. İsmail Çokçalış, sağ kanattan pasını içeriye doğru aktarırken kale ağzında savunmadan seken topu Emirhan Aydoğan, düzgün biri vuruşla tamamladı ve rakip ağları havalandırdı: 1-2.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

63’üncü dakikada Ramazan Keskinin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, kaleci Milan Lukac topu kornere çeldi. 75’inci dakikada Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, itirazları sebebiyle ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Bursaspor, 81’inci dakikada eşitliği sağladı. Özer Hurmacı’nın ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Ev sahibi, 89’uncu dakikada öne geçti. Savunmadan atılan uzun topta kaleci Milan Lukac’ın açıldığını gören Burak Kapacak erken davranıp önce topu kaleciden sıyırdı, ardından boş kaleye gönderdi: 3-2. Karşılaşma Bursaspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.