Bursaspor deplasmanda dağıldı… Manaj şov

TFF 1. Lig'in 22. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Bursaspor karşılaştı. Karşılaşmayı Balıkesirspor 3-0 kazandı.

Balıkesirspor’un gollerini Manaj (2) ve Anıl kaydetti.

Bursaspor böylece, ligde oynadığı son dört maçta üçüncü yenilgisini aldı. Balıkesirspor ise kritik bir galibiyet alarak düşme hattından çıktı.

Balıkesirspor, puanını 23’e yükseltirken, Bursaspor 31 puanda kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Baran Eraslan, Hasan Hüseyin Tetik

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Birol Parlak, Cumali Bişi, Taşkın Çalış (Sedat Dursun dk. 86), Hasan Özkan (Anıl Taşdemir dk. 86), Antonia Mrsic (Enes İslam İlkin dk. 66), Muhammed Enes Durmuş (Roman Bezjak dk. 76), Arb Manaj (Abdulkadir Özgen dk. 86)

Yedekler: Yiğithan Kır, İbrahim Halil Çolak, Foxi Ketheovama, Oğuz Han Aynaoğlu

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Ozan İsmail Koç (Ramazan Keskin dk. 46), Aykut Akgün (Berat Altındiş dk. 70), Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Çağatay Yılmaz dk. 59), Tuğbey Akgün (Abdullah Tazgel dk. 70)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Taha Altıkardeş, Ömer Turhan Görgüç, Eren Güler, Ertuğrul Kurtuluş, Hamza Baran Arıkan

Teknik Sorumlu: Mustafa Er

Goller: Arb Manaj (dk. 34 ve 61), Anıl Taşdemir (dk. 86 pen.) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç, Berat Altındiş (Bursaspor), Yusuf Şimşek (T. D.), Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI