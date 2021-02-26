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Bursaspor efsanesi Pablo Martin Batalla’ya büyük onur

Bursaspor’un efsane isimleri arasında yer alan Pablo Martin Batala’nın heykel açılışı gerçekleşti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen törende Arjantinli futbolcu, “Böyle büyük bir eseri hak etmediğimi düşünüyorum. Ama gururlu olduğumu da inkar edemem” dedi.

Güncellenme: 16:14, 26/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Bursaspor efsanesi Pablo Martin Batalla’ya büyük onur

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un, Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve camianın efsaneleri arasına giren Arjantinli futbolcu Pablo Martin Batalla'nın kulüp tesisi önündeki heykelinin açılışı gerçekleşti.

Bursaspor Kulübü'nün eski yöneticisi avukat Hakan Dinçtürk‘ün projesini üstlendiği, sanatçı Rıdvan Sevim ve endüstriyel tasarımcı Oktay Türkoğlu'nun çalışmalarıyla yapımı tamamlanan Batalla’nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nin ana girişine konuldu. Kulübün kuruluş yılına atfen 1963 parça olarak tasarlanan heykelde bin 200 kilogram paslanmaz çelik kullanıldı.

Batalla’nın bire bir ölçülerinde; 1.70 metre boyunda yapılan heykelin açılışı bugün gerçekleşti. Yüzlerce taraftarın katıldığı organizasyonda, Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ve Teknik Direktör Mustafa Er de yer aldı.

“Gururlu olduğumu inkar edemem”

Bursaspor'un efsane ismi Pablo Martin Batalla ise açılış töreni öncesi yaptığı konuşmada, “Buraya gelen herkese teşekkür ederim. Heykelin burada olması beni çok mutlu etti. Böyle büyük bir eseri hak etmediğimi düşünüyorum. Ama gururlu olduğumu inkar edemem. Bu tesis rahmetli başkanımızın adını taşıyan tesis… Kariyerimin en önemli ve değerli zamanını geçirdiğim tesis… Eşimle biz bu kulübe ve bu şehre her zaman minnettarız” dedi.

Arjantinli yıldız, şampiyonluk otobüsüne çıkılan anları unutamadığını dile getirerek, sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından heykel açılışı gerçekleştirildi ve yeşil-beyazlı taraftarlar eski günlerde olduğu gibi Batalla'ya tezahüratlarla seslendi.

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Avukat Bursa Bursaspor Futbol heykel Süper Lig TFF
Yayınlanma Tarihi:15:56,