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Bursaspor evinde 20 puan kaybetti

Sahasındaki maçlara en çok güvenen ekipler arasında yer alan Bursaspor, dün oynadığı ve 3-1 yenildiği Altay maçı ile birlikte bu sezon evinde 20 puan kaybetmiş oldu.

Güncellenme: 11:15, 06/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Bursaspor evinde 20 puan kaybetti

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altay'a 3-1 mağlup olan Bursaspor'un iç sahadaki performansı tartışmalara neden oldu. Taraftarının da eksikliğini hisseden yeşil-beyazlı takım, bu sezon Bursa'da oynadığı maçlarda beklentilerin uzağında kaldı.

14 MAÇIN 7’SİNİ KAZANDI

Yeşil-beyazlılar, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda çıktığı 14 maçın 7'sini kazanırken, 6 maçtan puan çıkartamadı. 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Toplamda 20 puan kaybeden Bursaspor, attığı 24 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Bursa ekibi, sahasında Adana Demirspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Altınordu, Menemenspor ve Altay'a yenildi.

Adana Bursa Bursaspor TFF