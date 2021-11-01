Bursaspor Keçiörengücü’nü ilk yarıda geçti! Seriye bağladı

Sezona kötü bir başlangıç yapan Bursaspor, çıkışını Keçiörengücü karşısında da sürdürdü. Bursaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle üç puanı hanesine yazdırdı.

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TFF 1. Lig’in 11. haftasında Bursaspor, sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Bursaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanırken, galibiyet serisini de üç maça çıkardı. Bursaspor’un golleri Kerem Şen ve İsmail Yüksek’ten geldi.

Maça çok hızlı başlayan Bursaspor, henüz 4. dakikada Kerem Şen ile öne geçti. İsmail Yüksek’in 35. dakikada attığı gol, farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 Bursaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da gol bulmayı başaramayınca mücadele 2-0 sona erdi. Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Bursaspor, üst sıralara tırmanışını sürdürürken, Keçiörengücü düşme hattından kurtulamadı.

Bursaspor, bu galibiyetle puanını 14’e yükseltirken, Keçiörengücü 7 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Massimo Bruno'nun köşe vuruşundan açtığı ortaya iyi yükselen Nicolas Zalazar'ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

GOL! 4′ İsmail Yüksek'in ortasına iyi yükselen Kerem Şen, güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

10′ İsmail Yüksek'in ara pasına iyi hareketlenen Namiq Alasgarov, defans ve kaleciyi geçemedi. Atak kornerle sonuçlandı.

30′ Vusal Isgandarli, ceza sahasına düşen topu iyi takip etti. Yarım vole şutunda kaleci Erhan Erentürk güzel bir kurtarış gerçekleştirdi.

GOL! 35′ İsmail Yüksek, Tim Matavz'ın kale önünde kafa ile verdiği pası kafa ile boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. 2-0

47′ Onur Atasayar'ın taçtan verdiği pasta topla buluşan Massimo Bruno, ceza sahası dışında sert vuruşunu kaleci Hüseyin Yılmaz, güçlükle çeldi.

48′ Massimo Bruno, presle kaptığı topu bekletmeden ceza sahası dışından vurdu. Kalecinin parmaklarının ucuyla dokunduğu top kornere gitti.

49′ Luka Capan, sol kanattan yapılan ortada kafa vuruşu denemesi yaptı. Top az farkla auta gitti.

51′ Emeka Friday Eze, ceza sahası içinden sert bir vuruş çıkarttı. Bu şutta da kaleci Erhan Erentürk başarılı oldu.

84′ Onur Atasayar, soldan ceza sahası içine hızlı girerek çıkarttığı şu at farkla auta gitti.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı

Bursaspor: Erhan Erentürk, Luka Capan, Nicolas Zalazar, Onur Atasayar, Namiq Alasgarov (Elton Acolatse dk. 73), Kerem Şen (Emirhan Aydoğan dk. 84), Mert Yılmaz, Burak Altıparmak (Aykut Akgün dk. 73), Massimo Bruno (Hasan Ayaroğlu dk. 84), İsmail Yüksek, Tim Matavz (Batuhan Kör dk. 55)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Batuhan Kör, Eren Güler, Vefa Temel, Taha Altıkardeş, Kubilay Sönmez

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak (Abdulkadir Korkut dk. 46), Fatih Solmaz, Muharrem Cinan, Vüsal İsgandarli (Talha Yünkuş dk. 74), Uğur Utlu (Taşkın Çalış dk. 46), Hamza Gür, İbrahim Olawoyin, Jodinel Nzeza Pululu (Issa Djibrilla dk. 55), Emeka Friday Eze

Yedekler: Boran Güngör, Haşim Sarman, Ercan Yazıcı, Berkan Turan

Teknik Direktör: İlker Püren

Goller: Kerem Şen (dk. 4), İsmail Yüksek (dk. 35) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: İsmail Yüksek (Bursaspor), Vuslat İsgandarli (Ankara Keçiörengücü)