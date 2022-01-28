Bursaspor taraftar grubu Teksas’tan yönetime sert tepki

Bursaspor taraftar grubu Teksas, “Transfer süreci vb. konular bahane edilerek, aradaki süreçte yetkiler ellerinden alınacakmış gibi algı yaratarak kongreyi geciktirmek hiçbir Bursasporluya yakışmayacaktır. Dünden bu yana bu ilanın yapılmaması dahi Bursasporumuza 48 saat kaybettirmiştir” açıklaması yaptı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Taraftar grubu Teksas, yeni yaptığı duyuruda kulübün acilen kongreye gitmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamalar şu şekilde:

“Değerli Bursasporlular, Kulübümüzün sportif, mali ve idari anlamda geldiği noktanın ve mevcut yapının, yeni bir kongreyi gerekli kıldığını daha evvel vurgulamış ve Yönetim Kurulu’nu istifaya davet etmiştik. Yaşanan son gelişmelerin ardından, yönetimin lideri konumundaki Emin Adanur’un Genel Kurul ilanı yerine şahsen istifasını sunmasını takiben, bu ihtiyaç daha da acil ve zorunlu hale gelmiştir. Şu an itibarı ile Başkanlık koltuğunda bulunan Hayrettin Gülgüler, yönetimi ile birlikte hızlıca Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ilanı yapmak durumundadır. Kulüp tüzüğümüzün hükümleri uyarınca, yapılacak bu ilan sonrası, kongre gününe kadar kulüp işleyişi için tüm yetki yine mevcut Yönetim Kurulu’nda olacaktır. Bu sebeple, transfer süreci vb. konular bahane edilerek, aradaki süreçte yetkiler ellerinden alınacakmış gibi algı yaratarak kongreyi geciktirmek hiçbir Bursasporluya yakışmayacaktır. Dünden bu yana bu ilanın yapılmaması dahi Bursasporumuza 48 saat kaybettirmiştir

“Acilen göreve davet ediyoruz”

Teksas'ın açıklaması şu şekilde devam etti:

“Gülgüler, acilen Trabzonspor’a transferi gerçekleşen oyuncularımız için yapılan ödeme ve alınan taksit çeklerinin akıbeti ile alakalı da camiamıza bilgi vermekle yükümlüdür. Bu konu hakkında camiamızı aydınlatmak adına Divan Kurulu’nu da acilen göreve davet ediyoruz.

Son olarak, şu an yaşanan ve kulübümüz için hayati önem taşıyan tahta probleminin aşılması adına kentimizin mülki amirlerinden ve kentlilik bilincine sahip iş insanlarından katkı beklediğimizin bilinmesini istiyoruz.”