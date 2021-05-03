Bursaspor, Umut Meraş’tan para kazanabilir! Türkiye yolunda…

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da gözler Umut Meraş transferine çevrildi. Maddi anlamda zor günler yaşayan yeşil-beyazlı kulüp, Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen 26 yaşındaki eski futbolcusunun Trabzonspor'a transfer olacağı iddia ediliyor. Fransız ekibin, Milli futbolcu için 3 milyon Euro talep ettiği, Trabzonspor'un da fiyatta indirim beklediği öğrenildi. Le Havre, 1 yıl sözleşmesi kalan Umut Meraş'ı bu sezon elden çıkartıp, milli oyuncudan kazanç sağlamak istiyor.

Umut Meraş’ın transfer olması durumunda Bursaspor da kasasına para koyacak. Yeşil-beyazlı kulüp, 2019 yılındaki satıştan 1.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa'ya giden Umut Meraş'ın sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 15 pay alma maddesi koydurmuştu. Eğer Umut Meraş 3 milyon Euro'ya (30 milyon TL) her hangi bir takıma transfer olması halinde Bursaspor Kulübü, 450 bin Euro (4 milyon 500 bin TL) kazanç sağlayacak.