Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 golle kazandı
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı Ceyhanspor'u 6-1 mağlup ederek tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursaspor, sahasında Ceyhanspor'u ağırladı. Mücadeleyi yeşil-beyazlı ev sahibi takım 6-1 kazandı.
Bitci Timsah Arena’da oynanan mücadelede yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 4 ve 27. dakikalarda Emirhan Aydoğan, 17. dakikada Hasan Ayaroğlu, 30. dakikada Batuhan Kör, 76. dakikada Vefa Temel ve 85. dakikada Hasan Karaca kaydetti.
Maçtan dakikalar:
- 3. dakikada Emre Alan, rakibi Hasan Ayaroğlu'na yaptığı müdahale sonrası Bursaspor penaltı atışı kazandı.
- 4. dakikada Emirhan Aydoğan, penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. 1-0
- 17. dakikada Hasan Ayaroğlu, Batuhan Kör'ün şutunda kaleciden seken topu filelere gönderdi. 2-0
- 25. dakikada Abdurrahman Emek, sol çaprazdan ceza sahasına iyi sarktı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1
- 27. dakikada Emirhan Aydoğan, sağ kanattan yapılan ortada topu iyi kontrol edip sert bir vuruş çıkarttı. Defansa da çarpan top ağlarla buluştu. 3-1
- 30. dakikada Emirhan Aydoğan'ın pasında kale önünde topla buluşan Batuhan Kör, tek vuruşla ağları sarstı. 4-1
- 47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan Kör, sert bir vuruş çıkarttı. Kaleci Nusret Can, topu kornere çeldi.
- 55. dakikada Uğur Kaan Yıldız, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu pozisyonda da yine kaleci başarılıydı.
- 73. dakikada Fatih Yılmaz'ın kullandığı penaltı atışını kaleci Deniz Aydın kurtardı.
- 76. dakikada Vefa Temel, ceza sahasına girer girmez sol ayağı yaptığı vuruş golle sonuçlandı. 5-1
- 85. dakikada Hasan Sabri Karaca, ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı top önünde kalınca düzgün bir vuruşla farkı 5'e çıkartan golü kaydetti. 6-1.