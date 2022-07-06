Bursaspor’a 2 milyon TL’lik sponsor

Bursaspor Kulübü, yeni sezon için forma göğüs sponsorluğu anlaşmasıyla 2 milyon TL kazanç sağladı.

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Bursaspor'un forma göğüs sponsoru belli oldu. Yeşil-beyazlı takım 2022-2023 sezonu için Zeplinx firması ile el sıkıştı. Bursaspor daha önce de hem kol hem de sırt sponsorunu kamuoyu ile paylaşmıştı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan basın toplantısında konuşan Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, “Uzun mesailer harcayarak çalışmalara devam ediyoruz. Bizim için armamız ve formamız çok değerli. En önemli reklam alanımız göğüs kısmımız için de Zeplinx firması ile anlaştık. Bu işbirliğinden dolayı ziyadesiyle mutluyuz. Sırt ve kol sponsorluğu ile ilgili lansmanlarımızı yapmıştık. Forma ile ilgili sponsorluğumuz tamamlandı. Reklam alanlarımız tamamlandığı gibi formalarımız 18 Temmuz gibi Bursastore'da yerini alacak. Bursaspor'a katkı sağlayan tüm firmalara hayırlı olsun. Taraftarımızı yeni formalarımızla sokaklarda gezinirken görmeyi ayrıca rica ediyorum. Bizim en büyük güç kaynağımız taraftarımız. Bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Banaz, firma ile 1 yıllık anlaşma yaptıklarını ve tutarın 2 milyon TL + KDV olduğunu belirtti.

“Timsah Park'ın isim hakkı ile ilgili görüşüyoruz”

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Timsah Park'ın isim hakkı ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamada bulundu.

Banaz, “Stat isim hakkı ile ilgili olarak görüşmelerimiz var. Bitçi ile 1 yıllık anlaşma olmuştu biliyorsunuz. Yeni taleplerimizi Bitci'ye ilettik. 15 Temmuz gibi geri dönüş yapacaklarını söylediler. Geçen seneki rakamsal katkı ortada. Aynı rakamın tekrarlanmasını istiyoruz. Bu durumu da zaman gösterecek. Temmuz ayının sonuna doğru o durumu da nihayete erdiririz. Şort sponsorulukları ile ilgili de görüşmelerimiz var. Bursaspor'a alınabilecek tüm reklam alanları ile ilgili arayışımız sürüyor” ifadelerini kullandı.