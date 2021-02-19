Bursaspor’da elektrik krizi son anda çözüldü… 3 milyon 749 bin 924 TL borç ertelendi

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor Kulübü'nde, yine elektrik krizi yaşandı. Geçtiğimiz aylarda elektriklerinin kesilmesinin ardından Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulu, enerji dağıtım firması Limak Uludağ Elektrik AŞ ile görüşme yapmış, hatta konu TFF Başkanı Nihat Özdemir'e kadar uzanmıştı. Limak Uludağ Elektrik AŞ'nin sahibi olan Özdemir'in de ricasıyla borç yeniden yapılandırılmıştı.

2019 yılının Eylül ayından bu yana her hangi bir ödeme yapmayan Bursaspor Kulübü'nün borcu 3 milyon 749 bin 924 TL'ye varması ve şartlara uymaması, Limak yetkililerini yeniden harekete geçirdi. Resmi yazışmalara da dönüş yapmayan Bursaspor Kulübü'nün elektriklerinin kesilmesi kararlaştırıldı.

Önce Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun daha sonra da Balıkesirspor deplasmanına gidilmesinin ardından da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektrikleri kesilecekti. Bursaspor yönetimi ise bu ikazın ardından acilen Limak yetkilileri ile bugüne toplantı ayarladı. Akşam saatlerinde yapılan görüşmeye Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat bizzat gitti. Başkan Kamat, kulübün mali yapısıyla ilgili bilgi vererek yetkililerden süre istedi.

Her iki taraf konuda mutabık oldu ve hem Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu hem de Özlüce İbrahim Yazıcı ile Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nin elektriklerinin kesilmesi engellendi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Bursaspor'da devam eden maddi sıkıntı, 17 Haziran 2019 tarihinde stadyum ile 2 ayrı tesisin elektriklerinin kesilmesiyle tavan yapmıştı. O dönem Bursaspor'un Limak Enerji firmasına ödenmemiş 6 faturayı kapsayan 1 milyon 543 bin liralık borcu sebebiyle Özlüce İbrahim Yazıcı, Vakıfköy Orhan Özselek ve Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun elektriği kesilmişti.

Limak Enerji, Bursaspor'un yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak elektriği kesme kararını yine uzun süre ertelemişti. O dönemden bu yana Bursaspor’un elektrik faturalarını ödememesi üzerine kriz bir kez daha yaşandı.