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Bursaspor’da Fatih Tekke dönemi

Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

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Bursaspor’da Fatih Tekke dönemi

Bursaspor, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Adanaspor’la 1-1 berabere kalmasının ardından Teknik Direktör Mustafa Er ile yollarını ayırmıştı. Mustafa Er'in istifası sonrası idmanlar Antrenör Ali Aköz gözetiminde gerçekleşirken, Bursaspor’dan yapılan açıklama ile teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Bursaspor’dan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

“Teknik Direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”

43 yaşındaki Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor’da başladı. Boluspor, Manisaspor ve Denizlispor’u çalıştıran Fatih Tekke, son olarak İstanbulspor’da görev yapmıştı.

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