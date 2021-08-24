Bursaspor’da Fatih Tekke dönemi resmen başladı

Bursaspor’da Fatih Tekke dönemi resmen başladı. Genç teknik adam, ilk antrenmanına çıkarak, Eyüpspor maçı hazırlıklarının startını verdi. Futbolcular ile Fatih Tekke arasında kısa bir toplantı da gerçekleşti.

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TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke, yeşil beyazlı takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve futbolcularla kısa bir konuşma yaptı. 1 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve düz koşularla devam etti. Dün oynanan Erzurumspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Cüneyt Köz ve Cristobal Jorquera antrenmanı takımdan ayrı düz koşularla tamamladı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.