Bursaspor’da flaş ayrılık! Üç yıllık imza atmıştı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Adanaspor ile berabere kalan Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalanan teknik adamın bu sezonki kariyeri kısa sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Süper Ligin 2016-17 sezonunda Bursaspor’un deplasmanda Trabzonsporu 2-1 yenerek ligde kaldığı mücadelede takımın başında olan genç teknik adam, ertesi sezon da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile kulübün yollarını ayırmasının ardından göreve gelerek, takımın başında son 6 maça çıktı.

Üç yıllık sözleşme imzalamıştı

2020/21 sezonu itibarıyla yeniden takımın başına geçen Mustafa Er ile 1 yıllık sözleşme imzalanırken, Bursaspor, TFF 1’inci Ligi 10. sırada tamamladı. Bu sezonun başında ise tekrar anlaşma sağlanan 41 yaşındaki teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Ancak, TFF 1’inci Ligin ilk haftasında, sahasında ağırladığı Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor’da teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç teknik adama verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür edildi.

Bursaspor altyapısında yetişti

Aktif futbolculuk kariyerinde Bursaspor’un altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil beyazlı forma ile ter döken Mustafa Er, A takımın başında ise toplamda 46 maçta görev aldı. Bu mücadelelerin 19’unu Bursaspor kazanırken, yeşil beyazlılar 21 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Geride kalan 6 mücadele ise eşitlikle sona erdi.