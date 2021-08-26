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Bursaspor’da hayal kırıklığı! 48 saatte 2 bin adet satıldı

Bursaspor taraftarı, Eyüpspor maçı için satışa çıkan biletlere yine beklenen ilgiyi henüz göstermedi. Salı günü satışa çıkan biletlerin yaklaşık 2 bin adedi satın alındı.

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Bursaspor’da hayal kırıklığı! 48 saatte 2 bin adet satıldı

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak ve Salı günü biletleri satışa çıkan Bursaspor-Eyüpspor maçına henüz büyük bir ilginin olmadığı öğrenildi.

Pandemi sebebiyle sıkıntılı günler yaşayan futbol dünyasında tekrar taraftarın stadyumlara alınması yeşil-beyazlı camia tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak aşı raporu veya test mecburiyeti taraftarı yine stadyumlardan uzak tuttu. Nitekim Bursaspor-Eyüpspor maçı için satışa sunulan biletler, 48 saatte yaklaşık 2 bin adet satıldı.

Bitci Timsah Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma cumartesi akşamı saat 21.45'te başlayacak.

Maç saatine kadar bu rakamın artması bekleniyor.

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