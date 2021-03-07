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Bursaspor’da istifa depremi… Akıllara futbolcuların yaptığı göndermeyi getirdi

Bursaspor’un deplasmanda Boluspor’a yenilmesinin ardından üç yönetici istifa etti. Üç yönetici, istifa kararının ardından sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yaptı. İstifa kararları, futbolcuların geçtiğimiz günlerde yönetime yaptığı göndermeyi akıllara getirdi.

Güncellenme: 23:09, 07/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Bursaspor’da istifa depremi… Akıllara futbolcuların yaptığı göndermeyi getirdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Boluspor maçı sonrası istifalar geldi. Yeşil-beyazlı takımın 2-1 mağlup ayrıldığı maç sonrası yönetim kurulu üyeleri Besim Hacıoğulları, Talip Aynigül ve Emir Akbayır görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde yedek yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Ersoy Horoz'un ardından bir başka yedek yönetim kurulu üyesi Okan Bayrak da aynı kararı aldığını açıkladı. Bursaspor'da istifa eden 3 yönetici ise, sosyal medya hesaplarından şu ortak açıklamayı yaptı:

“Büyük Bursaspor camiası Biz ailemizden, işimizden, gücümüzden feragat ederek gönülden, elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Fakat gördüğümüz lüzum üzerine aktif görevimizden istifa ediyoruz. Şanlı Bursaspor taraftarı her zaman kalbimizdesiniz. Şanlı Teksas, şanlı Bursamız herkes hakkını helal etsin. Biz helal ediyoruz. En büyük Bursaspor.”

FUTBOLCULAR GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU

Bursasporlu futbolcular Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Çağatay Yılmaz, Ataberk Dadakdeniz ve Ramazan Keskin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yönetime maaş göndermesi yapmıştı.

Dört futbolcu, mesajlarında “Peygamberimiz buyurdu: İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz” ifadesine yer vermişti.

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