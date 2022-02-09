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Bursaspor’da Thievy Bifouma’nın lisansı çıktı

Bursaspor’un yeni transferi Thievy Bifouma’nın lisansı an itibariyle çıktı. Tecrübeli futbolcu Samsunspor maçında oynayabilecek.

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Bursaspor’da Thievy Bifouma’nın lisansı çıktı

Bursaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Thievy Bifouma'nın lisansı çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp FIFA'nın izin belgesini beklediği oyuncunun tüm evraklarını TFF'ye iletmiş ve süreci beklemişti. Bifouma'nın lisansı da federasyonun internet sitesinde an itibariyle çıktı.

Bursaspor'un cuma akşamı Samsunspor'la oynayacağı maçta Teknik Direktör Tamer Tuna’nın şans vermesi halinde Thievy Bifouma forma giyebilecek.

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