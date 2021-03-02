Bursaspor’dan Ali Akman kararı… Kadro dışı kaldı, CİMER’e şikayet edildi, şimdi ise…

Spor Toto 1’inci Lig ekibi Bursaspor’da, Ali Akman’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Sezon sonu sözleşmesi biten ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalayan Ali Akman’ın Bursaspor ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 18 yaşındaki forvet, Alman ekibiyle ön protokol imzalamasının ardından yeşil-beyazlı kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

İMZA SONRASI BAŞLAYAN KRİZ

Bursaspor, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Bundesliga ekibi Frankfurt’a imza atan Ali Akman'ı 2 Şubat 2021 tarihinde kadro dışı bırakmıştı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada “Kamuoyunun dikkatine; Yönetim Kurulumuzun 02.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

Ali Akman’ın amcası eski futbolcu Ayhan Akman ise kadro dışı kararına tepki göstermişti. TRT Spor’da yorumculuk yaptığı programda konuşan Ayhan Akman, “Ali ne yaptı da kadro dışı bırakılıyor? Sen bu imzayı 2 sene önce attırmalıydın. Asgari maaşa futbol oynuyor. Ali para kazandırmak isterdi takımına. Sezon başı teklif geldi kabul edilmedi. Goller attı. Bursaspor'a hizmet etti. Ne yaptı da kadro dışı? Sezon sonu serbest. Bu çocuğun da hayalleri var” şeklinde konuşmuştu.

CİMER’E ŞİKAYET EDİLDİ

Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt'a imza atmasının ardından bir Bursaspor taraftarı, 18 yaşındaki futbolcuyu 3 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet etmişti.

Taraftarın CİMER’e gönderdiği mesaj şu şekilde:

“27 ocak 2021 tarihinde Türkiye Milli Takımlar Tesisleri’nde Bursaspor oyuncusu 18 yaşındaki Ali Akman, E.Frankfurt takımı ile sözleşme imzalamıştır. Orada olduğu ve imza kanıtları fotoğraflara eklenmiştir. Bir Bursasporlu olarak değil bir T.C. Vatandaşı olarak transferi ile ülke spor medyasında ülkemize minimum 10 milyon Euro girdi sağlayacağı hesaplanan bir oyuncunun, hiç bir girdi sağlamadan ve daha faciası bu imzayı Milli Takım Tesisleri’nde atması (ya da çocuğu kandırıp imza attırılması) ülkeye girmesi gereken yaklaşık 90 milyon liranın girmemesi demektir. Bu devlete ihanettir. Hırsızlıktır. Milli takım tesisine yabancı futbol takımı personeli nasıl girebiliyor? Daha önce de giriyor muydu? Oradaki personel bundan pay mı aldı? Lütfen bu olayın üzerine gidilsin. Bu olayda hem milli takım tesis yöneticileri hem de hocalarının bilinçli kusuru vardır. Bu olayda çok büyük para dönmüştür ve bu para devletimizden çalınmıştır.”

ADI HÜTTNER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, Ali Akman’ın Bursaspor tarafından kadro dışı bırakılmasını eleştirmişti.

Avusturyalı çalıştırıcı, Fussball News'e yaptığı açıklamada yeşil-beyazlı kulübün kararıyla alakalı olarak, “Bursaspor'un Ali'yi kadro dışı bırakması utanç verici. Öte yandan onun önümüzdeki yaz mümkün olan en hızlı şekilde takıma alışacağını düşünüyorum. Yine de zamana ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım. Şu an takımında oynamasına izin verilmemesi bana göre bir utanç” yorumunda bulunmuştu.