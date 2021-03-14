Bursaspor’dan Ankaraspor maçında geri dönüş

TFF 1. Lig 26. haftasında Bursaspor sahasında Ankaraspor'u ağırladı. Mücadele, Bursaspor’un 3-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.
Bursaspor’un gollerini Burak Kapacak, Ramazan Keskin ve Cüneyt Köz attı. Ankaraspor’un tek sayısı Mehmet Burak Tarlabölen’den geldi.
Bu galibiyetle Bursaspor puanını 37 yaparken, Ankaraspor 16 puanda kaldı.
Karşılaşmanın önemli anları
- 1′ Burak Kapacak, sol kanattan ceza alanına doğru sürdüğü topa uzak mesafeden sert vurdu. Top az farkla auta gitti.
- 2′ Emirhan Aydoğan'ın ortasına kale önünde ayak uzatan Berat Altındiş, topa dokunamadı. Bursaspor bariz gol şansından faydalanamadı.
- 8′ Sikiru Olatunbosun, ceza sahası içinde buluştuğu topta rakibini de ekarte ederek çıkardığı şutu kaleci Canberk Yurdakul kurtardı.
- 15′ Onur Atasayar'ın sol kanattan verdiği pas sonucu kaleci ile karşı karşıya kalan Berat Altındiş, çektiği şutu kaleci Tomas Mejias kurtardı.
- 20′ Sikiru Olatunbosun sol çaprazdan ceza sahasına hızlı bir giriş yaparak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncunun çıkardığı şutta açıyı iyi kapatan kaleci Canberk Yurdakul başarı sağladı.
- 28′ Mahmut Akan'ın pasına iyi hareketlenen Erdem Çetinkaya'ın sağ çaprazdan sert vuruşu az farkla auta gitti.
- GOL! 33′ Sikiru Olatunbosun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Burak Tarlabölen, sol ayağıyla sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
- GOL! 39′ İsmail Çokçalış'ın yerden yaptığı ortaya Burak Kapacak tekte düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
- GOL! 51′ İsmail Çokçalış'ın sağdan sağ kanatta verdiği pasa tekte vuran Ramazan Keskin, topu ağlara gönderdi. 2-1
- 54′ Ramazan Keskin'in pasında topu alır almaz kaleye gönderen Burak Kapacak'a, kaleci Mejias izin vermedi.
- 69′ Burak Kapacak ceza sahası çizgisinin üstünden sert vuruşunu kaleci kurtarırken, aynı dakika içinde bu kez de Onur Atasayar'ın vuruşuna kaleci Tomas Mejias izin vermedi ve top kornere çıktı.
- GOL! 78′ Burak Altıparmak'ın serbest vuruştan yaptığı ortaya iyi hareketlenen Cüneyt Köz, kale önünde topla buluştu. Tecrübeli futbolcu yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1
- 89′ Batuhan Altıntaş kornerden gelen topa iyi bir kafa vuruşu yaptı. Ancak top az farkla kalenin üstünden auta gitti.