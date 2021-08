Bursaspor’dan ayrılan Mustafa Er’den sert sözler: ‘Daha mertçe ve dürüstçe…’

Bursaspor’un yollarını ayırdığını açıkladığı teknik direktör Mustafa Er, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak, “Bedel ödemek nedir ki Bursaspor için? Başımla beraber. Ancak isterdim ki her şey daha mertçe ve daha dürüstçe olsun. Aylardır gece gündüz titizlikle üzerinde çalıştığımız ve sizlere defalarca güncelleyerek verdiğimiz oyuncu transfer listelerinde veto yemeden sözümüzün geçmesini isterdik mesela. En azından bizden daha çok dikkate aldığınız menajerler kadar” dedi.

Bursaspor'la yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Er, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Yeşil-beyazlı ekiple sezon başında 3 yıllık imza atan ve Adanaspor ile berabere kalınan ilk hafta maçından sonra ayrılma kararı alan Er, “İsterdim ki sosyal medya üzerinden ima ederek ve hedef göstererek değil de hak ettiğimizi düşündüğüm bir üslup ve saygı ile olsaydı iletişiminiz” diyerek Bursaspor Kulübü’ne tepki gösterdi.

Er konuyla ilgili şunları söyledi: “Sabah çıktığım son idmandan sonra yönetimle de paylaştığım üzere kendi isteğimle çok sevdiğim kulübümden ayrılmak zorunda kalıyorum. İstifamı sunduğum yöneticilerin bir kesiminin kalmam yönünde ikna çabaları oldu. Tarafıma sosyal medya üzerinden yapılan yaklaşımı saygısızca bulduklarını ve istifayı geri çekmemi istediler. Ancak şunu bilmenizi isterim ki çok üzgünüm. Sadece üzgünüm. Bu yaklaşımı ve söylemi hak edecek ne yaptık biz? Her maçın günahı da bedeli de olur denmiş. Bu bedeli takımdaki oyuncularıma ödetemem. Sorumluluğu alıyorum. Çünkü teknik ekibin başında ben varım ve hedefe alınan benim. Hissettiklerimi ifade etmekte zorlanıyorum. Her ne olursa olsun Bursaspor makamlarına yakışır şekilde olsun diye kalemimi inatla yine de makama değil kendi kalbime batırarak yazmak istiyorum. Doğrusu ve yakışan budur. Hem bedel ödemek nedir ki Bursaspor için? Başımla beraber. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Ancak isterdim ki her şey daha mertçe ve daha dürüstçe olsun. Aylardır gece gündüz titizlikle üzerinde çalıştığımız ve sizlere defalarca güncelleyerek verdiğimiz oyuncu transfer listelerinde veto yemeden sözümüzün geçmesini isterdik mesela. En azından bizden daha çok dikkate aldığınız menajerler kadar. Çünkü sportif alanda tek yetkili hocamızdır sözünüz bunu gerektirirdi.”

“DAHA İLK MAÇTAN KELLE İSTEYEN…”

Mustafa Er, şöyle devam etti: “İsterdim ki sosyal medya üzerinden ima ederek ve hedef göstererek değil de hak ettiğimizi düşündüğüm bir üslup ve saygı ile olsaydı iletişiminiz. Kısacası imalar ile değil açık yüreklilikle olsun isterdim. Maalesef bu bile mümkün olamadı. Bu söylemleri ve iletişim yaklaşımını hak ettiğimizi düşünmüyorum. Görev aldığım her vakit ah vah demeden Bursaspor kavgasını yaşatıp diri tutmaya çalıştım. Bunun bedelini de ödemeye hazırım. İstifamı siz büyük Bursaspor camiası ile de paylaşmak istiyorum. Gecenin bir yarısı sosyal medya üzerinden “Ya Bursaspor başa ya kuzgun leşe” diyerek daha ilk maçta kelle isteyen, bu işin kumar olmadığını ve profesyonel bir iş olduğunu ömrünü Bursaspor arması için geçirmiş bizlere öğretmeye kalkanları da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bursaspor’umuzun Süper Lig’e çıkacağına da yürekten inanıyor ve her zaman kalbimin burada olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu kutsal görevde elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve en umutsuz anlarda camiamıza umut olmaya çalıştık. Sizin boynunuzu şartlar ne olursa olsun öne eğdirmemeye çalıştık. Takdir çok bedel ödemiş taraftarımızın ve vicdan sahibi sağduyulu camiamızındır.”