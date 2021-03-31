Bursaspor’un attığı 5 şutun 1’i gol oluyor

TFF 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bursaspor, bu sezon bulduğu pozisyonları verimli değerlendirdi. 27 haftalık süreçte 45 gole imza atan yeşil-beyazlı takım, maç başına attığı şuta göre bulduğu gol sayısı dikkat çekici durumda.

Nitekim ligin en çok gol atan takımları arasında yer alan Bursaspor'un her 5 şutundan biri golle sonuçlandı. Maç başına 8.8 şut çeken Bursa ekibi, 1.7 gol ortalamasına ulaştı. Ayrıca yeşil-beyazlılar, çektiği şutların yarısı kaleye isabet etti. Bursaspor'da rakip kaleyi en çok yoklayan isimler ise Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör oldu.