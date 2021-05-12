Bursaspor’un efsane ismi Sedat Özden’in acı günü

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un efsane ismi Sedat Özden, acı bir haberle sarsıldı. Yeşil-beyazlı camianın ‘Sedat 3’ olarak tanıdığı unutulmaz ismin annesi Servet Özden hayatını kaybetti. Özden'in cenazesi, corona virüsü tedbirleri kapsamında Fethiye Mezarlığı'na defnedildi.

Bursaspor Kulübü de konuyla ilgili şu mesajı yayımladı:

“Divan Kurulu Üyemiz ve eski futbolcumuz Sedat Özden'in annesi Servet Özden'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Sedat Özden, 1973-1986 yılları arasında kesintisiz Bursaspor formasını giymiş, A Milli Takım formasını da o dönemde başarıyla terletmişti.