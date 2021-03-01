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Bursaspor’un hasreti sona erdi

Çıktığı son üç lig maçında gol sevinci yaşayamayan Bursaspor, Akhisarspor ağlarını üç kez sarsmayı başardı.

Güncellenme: 10:19, 01/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Bursaspor’un hasreti sona erdi

TFF 1. Lig'in 20. haftasına kadar her maçta gol sevinci yaşayan tek takım olan Bursaspor, son üç haftadır rakip ağları sarsamamıştı. Yeşil beyazlı takım, ligin 24. haftasında Akhisarspor'la oynanan karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup ederek gol orucunu bozmuş oldu.

Tuzlaspor, Balıkesirspor ve Menemenspor'un ağlarını havalandıramayan Bursaspor, Akhisarspor'u, Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı ve Burak Kapacak'ın golleriyle mağlup etti.

Yeşil beyazlı takım 9 hafta sonra ilk kez bir maçta üç gol atma başarısı da gösterdi.

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