Bursaspor’un yeni formalarını taraftarı seçecek

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan dikkat çeken projeler gelmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, bu kez de forma seçimi konusunda taraftarından yardım istedi.

Anlaşmaya vardıkları tedarikçi firmanın belirlediği 6 formayı sosyal medya hesaplarından paylaşan Bursaspor Kulübü, seçeceği 4 forma için anket oluşturdu.

Hesaplarını da kilitleyerek sadece yeşil-beyazlı taraftarın oy vermesini sağlayan Bursaspor Kulübü, en çok yüzdeye ulaşan 4 formayı yeni sezon forması olarak belirleyecek. Yapılan açıklama, “Futbolcularımızın, taraftarlarımızın üstünde emek ve sevgiyle terleyecek yeni sezon formalarımızı büyük taraftarımız seçiyor!” denildi.