Busenaz Sürmeneli çeyrek finale çıkarak tarihe geçti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 4. gününde dünya şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi.

Kokugikan Arena’da gerçekleşen müsabakada 69 kiloda ringe çıkan Busenaz 39 yaşındaki Polonyalı rakibi Karolina Koszewska ile karşı karşıya geldi.

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki Busenaz Sürmeneli ilk rauntta 5 hakemin de tam puanını alırken, son rauntta da üstünlüğünü devam ettirerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Busenaz maça ısınıyor ve şov başlıyor! pic.twitter.com/UBteWiIgqs — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 27, 2021

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da yakından takip ettiği müsabaka sonrası büyük bir sevinç yaşandı.

Boks branşında çeyrek finalist olan Busenaz Sürmeneli’nin rakibi Ukraynalı Anna Lysenko oldu. Sporcumuz Kokugikan Arena’da Ukraynalı rakibiyle ringe çıkarak yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

‘İSTİKLAL MARŞIMIZI DİNLETMEK İSTİYORUM’

Busenaz’ın çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03’te başlayacak. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan sporcumuz şu ifadeleri kullandı:

“İyi başladık, iyi bitirmeyi planlıyoruz. Türk halkına da sabah kalkıp beni izledikleri için teşekkür ederim. Bize dua eden eller hiç inmesin. Ben burada Türk halkına İstiklal Marşımızı dinletmek istiyorum.”